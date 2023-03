Ab 16:30 Uhr live: Black Wings gegen Bozen und das Saisonende

Black Wings Linz - HCB Südtirol

Black Wings Linz HCB Südtirol Erstes Bully: 19.03. - 17:30

Wir berichten live ab 16:30 Uhr.

Do or Die für die Steinbach Black Wings! Die Linzer stehen in der Viertelfinalserie gegen den Tabellenführer des Grunddurchgangs mit dem Rücken zur Wand und brauchen einen Heimsieg, um ein finales und entscheidendes Spiel 7 am Dienstag in Bozen zu erzwingen.

Headcoach Philipp Lukas nach Spiel 5 im Interview:

Personell müssen die Linzer auf den gesperrten Emilio Romig und den noch nicht fitten Dennis Sticha verzichten. Über einen Einsatz von Shawn St-Amant wird kurzfristig entschieden. Ansonsten kann Philipp Lukas auf seinen gesamten Personalstand zurückgreifen.

"Wir müssen das Spiel 5 hinter uns lassen. Denn so bitter dieses Spiel auch für uns war, war es doch nur ein Spiel in dieser Serie", sagt der Headcoach. "Es ist bitter, aber nicht vorbei. Wir müssen aufstehen", sagte Stürmer Andreas Kristler.

Um sich die Zeit bis zum Anpfiff zu verkürzen, empfehlen wir Ihnen den Comeback-Blog von Gerd Kragl, der hervorragende Neuigkeiten zu vermelden hat:

Der steinige Weg zurück Noch eine Woche… …,dann geht es für mich endlich wieder aufs Eis. von Gerd Kragl Noch eine Woche…

Ebenfalls eine Empfehlung unsererseits gibt es für den Eisbrecher-Podcast, in dem sich aktuell alles über das 20-jährige Jubiläum des ersten Linzer Meistertitels dreht. Die aktuelle Episode mit Markus Peintner zum Anhören:

Markus Prinz

