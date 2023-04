Philipp Lukas: "Es ist etwas, das uns auf alle Ewigkeiten verbinden wird"

Alle Episoden des Eisbrecher-Podcasts hören Sie auf https://www.nachrichten.at/eisbrecher

Philipp Lukas heutzutage als Cheftrainer der Black Wings. Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

Gewinnspiel Drei Retro-Jerseys der Black Wings zu gewinnen Bild: Markus Prinz Drei Dressen (Rückennummern 21, 25 und 55) werden unter alljenen verlost, die unserem Eisbrecher-Podcast (eisbrecher_podcast)auf Instagram gefolgt sind. Einsendeschluss ist der 13. April 2023.



Die Gewinnspiel-Frage: Wer hat das Championship-Winning-Goal in der ersten Linzer Meistersaison (2002/2003) erzielt?

Philipp Lukas Mark Szücs Robert Lukas



Mehr zum Thema Black Wings Black Wings 30 Jahre zwischen Träumen, Tränen und Triumphen LINZ. Die Black Wings feiern am Sonntag (17.10 Uhr) die "Nacht der Legenden" 30 Jahre zwischen Träumen, Tränen und Triumphen

