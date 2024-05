Brucknerhaus-Eröffnungskonzert: Schritte jenseits aller Grenzen

Es mag altbacken sein, dennoch haben Jubiläen ihre Berechtigung. Ganz besonders in Sachen moderner Musik, die eigentlich, da vor mehr 100 Jahren entstanden, gar nicht mehr so neu ist. Leoš Janáček ist vor 170 Jahren geboren, Arnold Schönberg und Charles Ives vor 150 Jahren, Ferruccio Busoni ist vor 100 Jahren gestorben im selben Jahr, in dem Luigi Nono zur Welt kam. Ihnen ist das Festival 4020, das am Mittwoch mit einem außergewöhnlichen Klavierrecital von Giuseppe Albanese startete, gewidmet.