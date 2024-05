Am Ende war es die Leidenschaft der Grazer, die den Unterschied ausmachte. Das 1:0 für Rapid durch Matthias Seidl nach 43 Minuten war ein Weckruf für die Steirer, wie auch David Affengruber nach dem Spiel bestätigte. "In der Halbzeit ist es in der Kabine richtig rundgegangen. Da hat jeder dem anderen die Meinung gesagt.