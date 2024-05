Ärger im Franckviertel über fehlenden Bankomaten nach Filialschließung

Am Stammtisch im Schlägler Stüberl ist man sich einig: Seit die Sparkasse auf der anderen Straßenseite im Oktober 2023 zugesperrt hat, fehlt etwas im Franckviertel. Denn Bargeld gibt es jetzt nur noch zu den Öffnungszeiten des Supermarktes, in dessen Foyer sich der letzte verbliebene Bankomat befindet – sofern er nicht leer ist, was aufgrund des Ansturms offenbar öfter vorkommt. Wer nach 19 Uhr oder am Sonntag Geld braucht, steht vor verschlossenen Türen.