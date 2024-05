Herbert Kickl in Linz: "Ich bin der Staatsfeind Nummer eins"

Vor 30 Jahren hat die FPÖ unter Jörg Haider begonnen, den "Tag der Arbeit" für Großveranstaltungen zu nutzen – und der SPÖ die öffentliche Aufmerksamkeit an ihrem Parteifeiertag zu stehlen. Das große Bierzelt beim Urfahraner Markt ist seither – mit Unterbrechungen unter der Parteichefin Susanne Riess-Passer und ihren Nachfolgern – der Ort, wo die Hauptveranstaltung der FPÖ an diesem Tag in Österreich stattfindet.