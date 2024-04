Patrick Söllinger: "Möchte mir einen Stammplatz bei den Black Wings erkämpfen"

Patrick Söllinger, Verteidiger in Diensten der Steinbach Black Wings, der Steel Wings Linz AG und neuerdings des ÖEHV-Nationalteams, über die abgelaufene Saison, seine Entwicklung und den neuen Vertrag bei den Linzern.

Alle Episoden des Eisbrecher-Podcasts hören Sie auf https://www.nachrichten.at/eisbrecher

Das Gespräch mit dem 19-Jährigen aus dem Sommer 2023 hören Sie hier: https://www.nachrichten.at/3862057

Den Artikel über die Vertragsverlängerung von Patrick Söllinger lesen Sie hier: https://www.nachrichten.at/3943044

Patrick Söllinger zu Gast in Folge 68 des Eisbrecher-Podcasts Bild: MARKUS PRINZ

Patrick Söllinger im Interview auf dem Youtube-Kanal der Steinbach Black Wings:

Bildergalerie: Österreich unterlag Tschechien in Linz knapp mit 2:3 (Foto: OÖN / Alexander Stummer) Bild 1/81 Galerie ansehen

