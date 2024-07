3:0 – LASK hatte in Gurten keine Mühe: „Das war ein gutes erstes Saisonspiel“

Den Ernstfall löste der LASK ohne Probleme: Fußball-Regionalligist Gurten konnte den Bundesliga-Dritten der Vorsaison in der ersten Runde des ÖFB-Cups nicht an die Leistungsgrenze zwingen: Die Athletiker stiegen mit dem 3:0 im Schongang in die zweite Runde auf und liefen sich eher gemütlich für die erste Bundesliga-Aufgabe am Samstag in Hartberg warm.

Ins Schwitzen kam LASK-Torhüter Tobias Lawal erst nach dem Schlusspfiff – als ihn seine Schwester Linda im TV-Interview zur Partie befragte. „Das war eine richtig gute Partie, ein gutes erstes Saisonspiel“, antwortete der davor wenig beschäftigte 24-Jährige.

Im Rieder Klaus-Roitinger-Stadion, in das Gurten wie im Vorjahr gegen Rapid auswich, kam unter den 3500 Zuschauern gestern kaum Cup-Stimmung auf. Zu kontrolliert spielte der LASK seine Favoritenrolle aus. Die LASK-Fans unterbrachen ihren eineinhalbstündigen Gesangsvortag nur bei den Toren. Valon Berisha erzielte nach einer gefühlvollen Flanke von Robert Zulj per Kopf das 1:0 (32.), George Bello erhöhte auf 2:0 (43.). Der US-Amerikaner lächelte, weil es ein Geschenk von Gurten-Torhüter Elias Jagereder war: Der 20-Jährige, der vor sieben Wochen mit Neuhofen noch den Meistertitel in der Bezirksliga Süd gefeiert hatte, ließ bei seinem Pflichtspieldebüt für Gurten den Ball durchrutschen. Moses Usor traf zum 3:0 (84.).

Schwarz-weißer Debütantenball

„Es war in vielen Bereichen das, was ich mir erwartet habe“, sagte LASK-Trainer Thomas Darazs, der Gurten lobte. „Der Gegner war extrem gut organisiert.“ Das reichte aber nicht, um in die Nähe einer Sensation zu kommen. „Der LASK hat uns extrem gut laufen lassen“, erklärte Gurtens Angreifer Jakob Kreuzer.

Die beiden schwarz-weißen Zugänge in der Startelf, Innenverteidiger Hrvoje Smolcic und Melayro Bogarde auf der rechten Abwehrseite, gaben sehr ordentliche Pflichtspieldebüts, Alexis Tibidi kam nach seiner Einwechslung noch zu seinen ersten LASK-Minuten. Auch die eigentlich für die Amateure verpflichteten Enis Safin und Kevin Lebersorger waren noch am Ball, weil sie sich einen Profieinsatz in der Vorbereitung verdient hatten – und die weiteren Neuen Maximilian Entrup, Jerome Boateng und Tomas Tavares noch nicht dabei waren.

SV Ried gastiert bei Regionalliga-West-Klub Röthis

Während Gurten gestern im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried kickte, muss die ortsansässige SV Guntamatic Ried morgen (10.30 Uhr) beim Regionalliga-West-Klub Röthis bestehen. Die Vorarlberger beendeten die abgelaufene Saison auf Platz zehn – und sind im Pokal für OÖ-Klubs keine Unbekannte: Im vergangenen Pokalbewerb trat der LASK in der ersten Runde in Röthis an, feierte einen 6:0-Sieg. Ried-Abwehrchef Nikki Havenaar: „Das Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir eine Runde weiterkommen.“

Ähnlich sieht es Ried-Trainer Max Senft, der lediglich auf den verletzten Wilfried Eza verzichten muss: „Der Cup hat für uns einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir in die zweite Runde des Cups einziehen.“

