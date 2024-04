Warum auf einmal die Feuerwehr beim Linzer Eishockey-Fest auftauchte

Hätte Österreichs Eishockey-Nationalteam den sechsmaligen Weltmeister Tschechien in der mit 3400 Fans glänzend besuchten Linz-AG-Eisarena geschlagen, wäre dieses Sportfest sogar richtig kitschig geworden. Abgesehen von der knappen 2:3-Niederlage nach hochanständiger Leistung gingen alle Wünsche des veranstaltenden oberösterreichischen Landesverbandes in Erfüllung. "Es war extrem cool. In den zwei, drei Tagen vor dem Match hat der Kartenverkauf noch einmal richtig angezogen.