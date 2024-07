Kurz vor Olympia-Eröffnungsfeier: "Massiver Angriff" auf Schnellzugnetz in Frankreich

Brandstifter hätten gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Taten seien in der Nacht verübt worden.

Betroffen von den Ausfällen ist auch der Eurostar, der London unter dem Ärmelkanal hindurch mit dem Kontinent verbindet. Züge von und nach Paris würden umgeleitet, teilte die Zuggesellschaft Eurostar mit. Die Verspätung betrage 90 Minuten. Mehrere Züge seien abgesagt worden.

Sportministerin Amelie Oudea-Castera verurteilte den Vandalismus. "Das ist absolut entsetzlich", sagte sie dem Fernsehsender BFMTV. "Die Spiele ins Visier zu nehmen, heißt, Frankreich ins Visier zu nehmen."

Hintergründe unklar

Auch auf der Route zum Stade de France, einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele, geht derzeit nichts. Es werde mit den Reparaturen begonnen. Die Einschränkungen könnten aber das ganze Wochenende dauern. Die SNCF spricht von "mehreren gleichzeitigen böswilligen Handlungen". Hintergründe waren zunächst unklar.

Am Freitagabend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen am Ufer. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet.

Gesichert wird das einmalige Event von rund 45.000 Sicherheitskräften. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt.

