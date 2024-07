Die große Show auf der Seine: "Es leben die Olympischen Spiele!"

So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Die Millionen-Metropole Paris eröffnete die Sommerspiele mit der spektakulärsten und pompösesten Feier in der Olympia-Geschichte. Viele der geschätzten 320.000 Fans – vorzugsweise am Ufer der Seine, verteilt auf 124 Tribünen – hatten dem einsetzenden Starkregen getrotzt und den auf rund 180 Booten über den Fluss "tänzelnden" 6800 Athleten und 206 Delegationen zugejubelt. Und nicht nur ihnen. Die Mega-Show stand sowohl im Zeichen des Sports als auch künstlerischer Höhepunkte.

Das Flüchtlingsteam unter olympischer Flagge Bild: AFP/Dunand

Alles sollte perfekt werden – mit 1800 Kostümen und 200 investierten Probetagen. 40 Darsteller erweckten große Persönlichkeiten aus der Historie der Grande Nation zum Leben, in einer Animation mit den populären gelben Comic-Figuren Minions tauchte plötzlich die berühmte Mona Lisa aus dem Wasser auf. In der Realität ist das unverkäufliche Ölgemälde von Leonardo da Vinci (Wert 843 Millionen Euro) im sicheren Hafen des Louvre aufgehoben.

Zehnte Olympia-Teilnahme

Lady Gaga trat – umgarnt von rosa Plüschfedern und goldenen Stufen – live oder doch vorab aufgezeichnet (?) mit ihrem Ensemble auf der Pont de Sully auf, sie gab in einer Hommage an die Revue-Theater französische Klassiker (etwa "Mon truc en plumes" von Zizi Jeanmaire) akzentfrei zum Besten und spielte auf dem Piano.

Lady Gaga auf der Pont de Sully Bild: AFP/Messinis

Das gefiel auch Nino Salukwadse, die große Erfahrung mit Zeremonien mitbringt. Die 55-jährige georgische Sportschützin ist zum bereits 10. Mal bei Sommerspielen dabei, seit ihrer Premiere 1988 in Seoul gewann sie Gold (1988), Silber (1988) und Bronze (2008).

Selfies, leuchtende Augen, die Fahne im Blick: Österreichs Delegation bei der Eröffnungsfeier Bild: AFP

Auf zehn Teilnahmen brachte es auch Österreichs Rekord-Segler Hubert Raudaschl, das war zwischen 1960 und 1996. Jetzt sind andere am Zug. Zum Beispiel die Schwimmer Simon Bucher und Martin Espernberger, Taekwondo-Kämpferin Marlene Jahl, Turnerin Charlize Mörz oder die Linzer Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova, die die magischen Momente vom Boot aus, das sich die 66-köpfige rot-weiß-rote Delegation (30 Sportler, 36 Betreuer) mit Aserbaidschan und den Bahamas teilte, mit dem Handy festhielt.

Olympische Ringe im Scheinwerferlicht Bild: AFP/Ellis

Begeisterung versprühten auch die beiden Fahnenträger, Judoka Michaela Polleres und Kanute Felix Oschmautz: "Für uns ist das eine sehr, sehr große Ehre."

Das Trauner Badminton-Ass Collins Filimon hingegen verzichtete auf den atemberaubenden Trip auf der Seine: "Ich will nicht krank werden", sagte der 26-Jährige bei einem Blick auf Wettkampf und Wetterbericht. Sicher ist sicher. Zu späterer Stunde sanken die Temperaturen auf unter 20 Grad.

Erster Dopingfall

Auch so eine Eröffnungsfeier ist kein Wunschkonzert und manchmal von einem Störfeuer begleitet. Parallel zum Fest wurde der erste Dopingfall der Spiele publik, noch ehe sie so richtig beginnen. Der irakische Judoka Sajjad Sehen wurde bei einer unangekündigten Kontrolle am Dienstag in Paris positiv auf verbotene Anabolika (Methandienon und Boldenon) getestet.

Snoop Dogg: Tanzschritte beim traditionellen Fackellauf Bild: APA/De Skautin

Ziemlich cool war der amerikanische Rap-Star Snoop Dogg vor dem Stade de France in Saint-Denis aufgetaucht, um sich mit imposanten Tanzeinlagen am Finish des traditionellen Fackellaufs zu beteiligen. Auch Ex-Ski-Star Lindsey Vonn, Fußball-Legende Zinedine Zidane, die Tennis-Ikonen Rafael Nadal und Serena Williams, Leichtathletik-Gigant Carl Lewis oder Turn-Perfektionistin Nadia Comaneci (Note 10,0) durften in der Promi-Kette nicht fehlen.

Einige Programmpunkte – wie etwa der Auftritt der Popsängerinnen Celine Dion und Juliette Armanent (sie trug John Lennons "Imagine", begleitet auf einem lodernden Piano, vor) – waren schon vor der Feier publik geworden. Das wie immer bestgehütete Geheimnis war jenes, wer das Olympische Feuer im Kessel entzünden würde.

Das Olympische Feuer brennt unter einem schwebenden Ballon. Bild: Reuters/Jeremy Lee

Nach Ansprachen und einer Lasershow blieb dieser erhebende Moment den dreifachen französischen Olympiasiegern Marie-Jose Perec (Leichtathletik/200 und 400 m) und Teddy Riner (Judo/Schwergewicht) vorbehalten. Sie schickten einen brennenden Ballon in den Pariser Nachthimmel.

"Es leben die Olympischen Spiele, es lebe Frankreich", sprudelte es aus IOC-Chef Thomas Bach. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte das Event unter den fünf Ringen um 22.54 Uhr für eröffnet.

Jetzt geht's los.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos