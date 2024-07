Schärdingerin setzte sich mit 3,96 Promille hinters Steuer

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr, wurden Polizisten zur B136 im Gemeindegebiet Brunnenthal gerufen, weil ein Auto in Schlangenlinien in Richtung Münzkirchen fuhr. Als sie eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, fuhr die Fahrerin einfach weiter und konnte erst 400 Meter weiter durch Einsatz von Blaulicht und Folgetonhorn gestoppt werden.

Lesen Sie auch: Vermisste Mutter (66) aus Braunau nach zwei Tagen gefunden

Die Beamten baten die Lenkerin, eine 48-Jährige aus Schärding, danach zum Alkotest. Dieser ergabe einen Wert von 3,96 Promille. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Aufgrund ihres hohen Alkoholpegels blieben die Beamten vor Ort, bis die Frau abgeholt wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper