Blenden wir zurück in die letzten Jännertage 2022: Russland zog massive Armeeverbände an der ukrainischen Ostgrenze zusammen, ein russischer Angriff schien immer wahrscheinlicher. Die Ukraine bat Europa händeringend um Unterstützung – und das Einzige, was Deutschland in Aussicht stellen wollte, waren 5000 Schutzhelme.