"Will-nicht-Kanzler": ÖVP wehrt sich gegen Kickl

Generalsekretär Nico Marchetti startete am Tag darauf den Gegenangriff auf die Freiheitlichen und warf ihnen vor, keine ernsthaften Koalitionsgespräche geführt zu haben. Kickl sei nicht der "Noch-nicht-Kanzler", wie er dies in dessen Rede gemeint hatte, sondern der "Will-nicht-Kanzler", schrieb Marchetti in einer Aussendung.

Kickl hatte sich in seiner Rede in Ried vor allem an der neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ, NEOS abgearbeitet und angekündigt, immer noch "Volkskanzler" werden zu wollen und dann "mit dem Kärcher in die letzten Ecken dieser Republik" zu fahren. Marchetti konterte tags darauf: "Als es im entscheidenden Moment darum ging, Verantwortung zu übernehmen und das Richtige zu tun, war der FPÖ-Obmann nicht dazu gewillt und hat die Chance nicht genützt."

