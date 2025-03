"Wasted Love" von JJ: Das ist Österreichs Beitrag zum Song Contest

"Wasted Love" ist eine bombastische Pop-Oper-Ballade, die vom 23-jährigen Countertenor Johannes Prietsch, alias JJ, gesungen wird. Der Wiener hat den Song gemeinsam mit Teodora Spiric und Thomas Turner komponiert. Das Video wurde in einem Wald, in einer Tauchschule und im Stadttheater Baden gedreht. "Der Song verpackt persönliche Erfahrungen, die ich mit einer unerwiderten Liebe hatte", sagt der Sänger. Er tritt damit beim zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest am 15. Mai in Basel an und will dort ein Ticket für das Finale am 17. Mai lösen.

Schafft JJ es mit "Wasted Love" ins Finale?

