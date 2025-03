Die Black Wings sind wieder im Spiel: Es ist nie zu spät ...

Um 23.08 Uhr oder nach genau 87:03 Minuten meldeten sich die Steinbach Black Wings in diesem packenden Eishockey-Play-off-Viertelfinale zurück. Shawn St-Amant versenkte in der 2. Verlängerung den Puck zum 3:2-(1:2, 0:0, 1:0/1:0)-Endstand und verkürzte in der Best-of-7-Serie gegen die Graz 99ers auf 1:2. "Wir haben diesen Sieg so dringend gebraucht, es war richtig eng mit vielen Höhen und Tiefen", sagte der 22-fache Saisontorschütze aus Kanada.

Der Weckruf von den Rängen

"Wir wollen die Linzer sehen", hatte das Gros der 4111 Besucher in der an diesem ungeliebten Donnerstag-Termin nicht restlos ausverkauften Arena in der 26. Minute skandiert. Das war ein klares Signal an die Adresse der Black Wings, die bis dahin nur wenig Zugriff auf das Spiel hatten und den abgebrühten Steirern – auch wegen vieler verlorener Zweikämpfe, überschaubarer Präzision und kaum Nachdruck – hinterherliefen.

Der knappe 1:2-Rückstand war in dieser Phase eher schmeichelhaft. So ein Spätstart passt irgendwie zu einer Partie, die aufgrund von Löchern im Eis zehn Minuten verspätet begonnen hat.

Wie auch immer: Der verbale Einwurf von außen verfehlte seine Wirkung nicht. "Es war einfach nicht gut genug, die Fans haben uns aufgeweckt, sie hatten recht. Aber jetzt sind wir da und haben die Chance, das Spiel zu drehen", sagte Stürmer Andreas Kristler in der zweiten Drittelpause.

Verkehrte Welt

Der Ausgleich hatte sich schon gegen Ende des Mittelabschnitts abgezeichnet. Plötzlich kam mehr vom EHC, bei dem der von den Vienna Capitals umworbene Verteidiger Raphael Wolf angeschlagen fehlte. Die Scheibe lief deutlich besser, die Energie war greifbar, ein Chancenplus klar erkennbar. Matchwinner St-Amant, der zuvor schon das 1:1 (8.) erzielt hatte, scheiterte ebenso (35.) wie Henrik Neubauer (40.), Sean Collins (44.), Graham Knott (44.) und Andreas Kristler (45.).

Doch Geduld zahlt sich aus, es ist nie zu spät für ein Goal. Sean Collins lenkte den Puck 42 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ins Netz (60.). Kollektive Ekstase im Hexenkessel! Die Oberösterreicher schlugen Kapital aus dem ersten Powerplay des Abends und belohnten sich für volles Risiko. Und zwar bei numerischer 6:4-Überlegenheit, weil Goalie Rasmus Tirronen für einen Feldspieler Platz gemacht hatte.

Verkehrte Welt? Am Dienstag in Graz hatten die 99ers last minute mit dem 2:2 eine Verlängerung erzwungen. Also wäre diesmal ein Linzer Sieg fällig gewesen, oder? So kam es dann auch. Am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) geht's im Bunker weiter. Die Chance lebt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.