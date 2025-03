Politologe in der "ZiB2": "Trump will Ukraine in Waffenstillstand zwingen"

Der Politikwissenschaftler Michael Werz war am Mittwoch, 6. März, in der "ZiB2" aus Washington zugeschaltet.

Die USA haben nicht nur ihre Waffenlieferungen in die Ukraine ausgesetzt, sondern seit kurzem auch die Übermittlung von Geheimdienstinformationen - eine "dramatische", potenziell kriegsverändernde Wendung im Ukrainekrieg, sagt Politikwissenschaftler Michael Werz am Mittwochabend in der "ZiB2". US-Präsident Donald Trump scheine das kriegsgebeutelte Land in einen Waffenstillstand zwingen zu wollen. Auch wenn die Folge ist, dass Putin dadurch den Krieg gewinnt: "Hier in Washington fühlt es sich ein wenig so an, als sei in der Halbzeitpause plötzlich jemand für die gegnerische Mannschaft auf's Spielfeld gelaufen", sagt der USA-Experte.

Warnschuss für Europa

Bereits in seiner ersten Amtszeit habe der US-Präsident bekundet, dass er wenig von der NATO-Beistandspflicht im Kriegsfall halte. "Ich glaube, diese Nachricht ist aber in Europa auch angekommen", sagt Werz. Auch die Einführung der Zölle gegen Kanada, China und Mexiko sieht der Politologe extrem problematisch. Am Tag überqueren täglich Waren im Wert von knapp 2 Mrd. Dollar die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Diese integrierte Ökonomie zu zerschlagen habe dramatische Folgen: "Nicht nur der Aktienmarkt ist eingebrochen, sondern auch die Inflation zieht wieder an", sagt Werz. Die Preise steigen, damit bricht Trump eines seiner wesentlichen Wahlversprechen.

"Regierung tritt juristische Normen mit den Füßen"

Die demokratischen Gegenspieler Trumps seien unterdessen im Kongress weitgehend "hilflos": Innerhalb der Demokratischen Partei gebe es einen Richtungsstreit, wie man auf die Wahlniederlage reagiere, sagt Werz. Während das zentristische Lager verstärkt die Stimmen der weißen Arbeiterinnen und Arbeiter im mittleren Westen zurückholen wolle, setze das progressive Lager auf Minderheiten und eine liberalere Politik. Außerdem habe sich die Parteiführung entschieden, die etablierten rechtlichen Regeln und Normen der politischen Verfahren einzuhalten. "Damit sind sie einfach in einem Standortnachteil, denn sie haben es mit einer Regierung zu tun, die althergebrachte Traditionen, Umgangsformen und zum Teil auch juristische Normen mit den Füßen tritt", sagt der Politologe.

"Tiefe Verfassungskrise"

Die "Checks and Balances", also die ausgleichenden Kontrollmechanismen des parlamentarischen Systems in den USA, funktionieren nur mehr eingeschränkt, sagt der USA-Experte. Denn: Die Republikaner ließen dem Präsidenten im Senat und Abgeordnetenhaus alles durchgehen. Außerdem gebe es Bundesgerichtsurteile, die sich gegen politische Strategien des Weißen Hauses gewendet haben. Diese würden im Moment zum Teil ignoriert: "Einige sprechen davon, dass wir uns bereits jetzt in einer tiefen Verfassungskrise befinden", sagt der Politologe. Letztlich würde es jetzt auf die Entscheidungen des Obersten Gerichtshof ankommen.

