Vorsicht, Giftköder: 2 Hunde starben in Ried im Innkreis

Nach dem plötzlichen Tod zweier Chihuahuas in Ried im Innkreis appelliert die Polizei an alle Hundebesitzer, beim Gassigehen vorsichtig zu sein – speziell im Bereich der Rieder Kellergasse. Dort war am Mittwoch um neun Uhr eine 17-Jährige mit ihren beiden Chihuahua-Hunden spazieren. Um 16 Uhr fand sie die zwei Tiere tot in ihrer Wohnung auf.

Polizei bittet um Hinweise

Daisy und Maja, wie die Hunde hießen, dürften beim Gassigehen unbemerkt Giftköder gefressen haben und folglich verendet sein, so die Polizei. Der Tierarzt vermutet, dass es sich bei dem Gift um Birkenzucker handelte. Um Hinweise zum Täter unter der Nummer 059133-4240 wird gebeten.

Lokalisierung: Vor allem im Bereich der Kellergasse sollten Hundebesitzer vorsichtig sein

