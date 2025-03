"Ried hat nach wie vor das Potenzial, sich als Einkaufsstadt zu profilieren"

Aussagen Anfang vergangener Woche bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion, in der es unter anderem um die Rieder Innenstadt ging, waren und sind in der Stadt nach wie vor Gesprächsthema. Bürgermeister Bernhard Zwielehner ortete in gewissen Aussagen von Michael Gärner, dem Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft (VRW), einen Imageschaden. Jetzt bezieht der Unternehmer in seiner Funktion als Obmann des VRW im OÖN-Interview Stellung.