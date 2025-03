Warum die neue O-Buslinie 48 nun von der Stadt Linz betrieben wird

Sie soll den Linzer Osten erschließen und die Straßenbahnlinien auf der Landstraße entlasten: die O-Buslinie 48. Konkret wird sie von der Haltestelle Karlhof in Urfahr über die neue Eisenbahnbrücke und das Franckviertel zum Bulgariplatz fahren. In der gestrigen Stadtsenatssitzung wurden die Grundlagen geschaffen – und die haben sich in den vergangenen Monaten verändert.

So soll die neue Linie zwar von der Linz AG geführt, aber betrieblich in der Finanzabteilung der Stadt Linz angesiedelt sein. Dafür wird ein sogenannter „Betrieb gewerblicher Art“ gegründet, durch den sich steuerliche Vorteile ergeben.

Pleite führte zu Verzögerungen

Aufgrund dieses neuen Modells muss auch das Finanzierungsabkommen mit der Linz AG modifiziert werden, das eigentlich schon vor einem Jahr im Gemeinderat beschlossen wurde, Zahlungen der Stadt von maximal 192,85 Millionen Euro für 15 Jahre vorsieht. Auch die Ausschreibung für die Busse war bereits erfolgt, doch konnten die Linz Linien die Kaufoption nicht ziehen, nachdem der Ausschreibungssieger, ein holländisches Unternehmen, in die Insolvenz geschlittert war. Deshalb verzögerte sich das Projekt.

Die nächsten Schritte sind die Beschlüsse im ÖPNV-Beirat und am nächsten Donnerstag im Gemeinderat. Danach können die Linz AG Linien im Auftrag der Stadt mit der Detailplanung sowie mit der erneuten Ausschreibung für die Busse beginnen. Ende 2027 könnten die Busse fahren.

Modell wird rückwirkend angewandt

Das neue steuerschonende Modell soll auch rückwirkend auf jene Verkehrslinien angewandt werden, die nach September 2018 errichtet wurden, also die Linien 108 und 150. „Ich freue mich, dass wir für den östlichen Teil von Linz ein sehr attraktives öffentliches Verkehrsangebot maßgeblich vorantreiben können“, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SP). Auch Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) begrüßt den Beschluss. Es sei wichtig, dass es hier zu keiner weiteren Zeitverzögerung mehr komme. Auch die Grünen drängen auf eine rasche Umsetzung. Während entlang der „Digitalen Meile“ immer mehr Firmen und somit zusätzliche Arbeitsplätze entstanden sind, sei der Öffi-Ausbau in diesem Teil der Landeshauptstadt auf der Strecke geblieben, sagt Klubobmann Helge Langer.

