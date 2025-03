Ein Linzer nimmt den Bundesliga-Meistertitel ins Visier

Am Sonntag kann in der Fußball-Bundesliga die Entscheidung fallen, welcher der sechste Klub in der Meistergruppe sein wird: Der LASK ist bei einem Heimsieg in der vorletzten Runde gegen Tirol fix dabei, wenn gleichzeitig Blau-Weiß Linz in Wolfsberg verliert. Ein Linzer ist schon fix unter den ersten sechs: WAC-Abwehrspieler Nicolas Wimmer.

Der LASK hofft auf Schützenhilfe des Verteidigers, der bei Wolfsberg in der laufenden Saison die meisten Minuten sammelte. Dementsprechend groß ist der Anteil des 29-Jährigen am Erfolgslauf. Wolfsberg ist mit zehn Punkten das erfolgreichste Team des Frühjahrs und verlor keines der jüngsten acht Pflichtspiele. "Wir spielen befreit auf. Wir wissen, dass wir nicht der Topklub sind, der da oben mitspielen müsste", erklärt Wimmer.

Eine solche unerwartete Erfolgswelle ritt er schon im Frühjahr 2021 – auf dem Weg zum Meistertitel mit Blau-Weiß Linz in der zweiten Liga. Den Aufstieg bedeutete dieser nicht, weil mangels Stadion kein Lizenzantrag gestellt wurde. "Es hat keiner damit gerechnet, dass wir um den Meistertitel mitspielen. Leider haben wir nicht aufsteigen dürfen", erzählt Wimmer. "Das war der einzige negative Punkt, sonst war es eine wunderschöne Zeit in Linz." Wimmer wechselte zu Klagenfurt, seit Sommer spielt er in Wolfsberg. Am Sonntag soll die schöne Zeit im Lavanttal mit dem nächsten Sieg fortgesetzt werden. Bei Blau-Weiß Linz fehlen Soumaila Diabate und Ronivaldo gesperrt. "Das könnte uns ein wenig zugutekommen", sagte Wimmer in Bezug auf Ronivaldo.

"Auf einem guten Weg"

Im Eigeninteresse geht Wimmer auf Schützenhilfe für den LASK los. "Wir versuchen, dass wir beide Spiele gewinnen. Dann werden die Punkte geteilt und es wird alles sehr eng sein", sagt Wimmer und rechnet die Halbierung bei aktuellem Stand vor: "Wir sind zwei Punkte hinter dem Ersten."

Beim LASK wird aktuell mit dem Abstand zu Blau-Weiß Linz gerechnet. Gegner Tirol ist im neuen Jahr noch ohne Sieg. Nach den Unentschieden gegen Hartberg (0:0), Salzburg (1:1) und Wolfsberg (3:3) verhinderte am vergangenen Sonntag ein Tor in der Nachspielzeit das Remis gegen Blau-Weiß Linz (1:2). "Wir schauen auf uns", sagte LASK-Trainer Markus Schopp und hob die Entwicklung hervor. "Wir sind auf einem guten Weg, gegen alle Spielanlagen Lösungen zu finden."

