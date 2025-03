Der Aschermittwoch als Bühne für eine blaue Generalabrechnung

Der politische Aschermittwoch folgt einer altbekannten Dramaturgie. So auch heute. Die Jahnturnhalle in Ried war wiederholt ausverkauft, 2000 Gäste fanden ihren Weg hierher.

Bei aller Tradition war der heutige Abend dennoch eine Premiere: Noch nie waren die Freiheitlichen mit FP-Chef Herbert Kickl so nah dran, ins Kanzleramt einzuziehen. Daraus wurde aber bekanntlich nichts: Die blau-schwarzen Verhandlungen scheiterten, die von der FPÖ ungeliebte Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos ist seit Montag angelobt.

An dieser „Verliererkoalition“ arbeiteten sich Kickl und der oberösterreichische Landeschef Manfred Haimbuchner als Vorredner am Mittwoch kräftig ab. Ein Kritikpunkt: die schwarz-rot-pinke Asyl- und Migrationspolitik. Die Zustimmung des Publikums war ihnen gewiss: Missbilligende Worte zur Rolle der FPÖ in den Verhandlungen gab es schon vor Veranstaltungsbeginn keine.

Gegen 19 Uhr war es soweit: Kickl und Haimbuchner zogen unter tosendem Applaus ein. Die Begrüßung übernahm „Hausherr“ Thomas Dim, Rieder Vizebürgermeister und designierter Landtags-Klubchef. Unter den Ehrengästen befanden sich auch Vertreter der deutschen AfD.

Begeisterte "Herbert"-Rufe

„In Ried regiert heute die Freiheit“, sagte Haimbuchner, um gleich darauf gegen die „Flüchtlingsklatscher“, die LGBTQ-Community und die EU zu wettern. Allen voran gegen die SPÖ – namentlich Vizekanzler Andreas Babler – teilte Haimbuchner aus. Kickl streute er hingegen Rosen – gleiches galt für den US-Präsidenten Donald Trump. Haimbuchners Botschaft in puncto Kanzleramt: „Unsere Zeit wird kommen, uns kann man nicht aufhalten“.

Dann gehörte die Bühne Kickl. Für ihn war es sein dritter Auftritt als Parteichef in Ried. Pointen aus Kickls Feder waren im Innviertel bereits zuvor zu hören, nicht selten war er für seine Vorgänger als bissiger Redenschreiber im Einsatz. Kickl war von der guten Stimmung begeistert, die blaue Generalabrechnung folgte am Fuß, insgesamt wirkte Kickl allerdings etwas schaumgebremst. Die „Anti-Kickl-Koalition“ von ÖVP, SPÖ und Neos werde kein „flotter Dreier“, glaubt und hofft der FP-Chef auf ein rasches Ende der neuen Regierung.

Er verhehlte nicht, dass er gerne als Kanzler nach Ried gekommen wäre. Gescheitert sei das aber an der Unehrlichkeit und Machtversessenheit der ÖVP. „Ich war nicht bereit euch zu verraten, ich stehe hier als starker Oppositionspolitiker“, rief Kickl in die Menge. Diese dankte es ihm mit begeisterten „Herbert“-Rufen.

Musik, Autogramme und Selfies durften natürlich nicht fehlen. Begleitet wurde der blaue Aschermittwoch von einer Gegendemo. Auch das hat Tradition.

