Dreifache Mutter (66) aus Braunau vermisst: "Hat noch nach ihrer Katze gerufen"

"Sie hat am Dienstagabend noch nach ihrer Katze gerufen. Laut einem Nachbarn dürfte das um etwa 23 Uhr gewesen sein", sagt die Tochter der Vermissten im Gespräch mit den OÖN. Seit Mittwochfrüh fehlt von der 66-Jährigen aus Braunau dann jede Spur.

Es soll eine stürmische Nacht gewesen sein. Eventuell habe sich die Frau noch in der Dunkelheit aufgemacht, um nach ihrer Katze zu suchen. So die Mutmaßungen der Angehörigen. Genau kann man den Ablauf des Dienstagabends jedoch nicht rekonstruieren. Um 21 Uhr jedenfalls habe eine andere Nachbarin die 66-Jährige noch im Stiegenhaus gesehen.

"So etwas kam noch nie vor"

Die dreifache Mutter lebt alleine in einer Wohnung in der Dr. Pascher Straße in Braunau, wird aufgrund ihrer Demenz von ihren Kindern betreut. "Dass meine Mutter plötzlich verschwindet, so etwas kam noch nie vor", sagt ihre Tochter. "Wir machen uns Sorgen und sind über jeden Hinweis sehr dankbar". Eine Suche der Polizei blieb bislang ergebnislos, hieß es seitens der Polizeipressestelle auf Nachfrage.

Befürchtet wird ein Unfall. Johanna S. hat rotbraune Haare und ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine 3/4-Hose, ein buntes Shirt und silberne Schuhe. "Ihr weißes Fahrrad steht nicht im Keller, wahrscheinlich ist sie damit unterwegs", so die Tochter. Mitgenommen habe die Vermisste weder ihr Handy, noch einen Rucksack oder Wertgegenstände.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Braunau unter der Nummer 059133 4200-100

Linzerin (52) bleibt vermisst

Nach wie vor abgängig ist auch eine 52-jährige Linzerin - auch in diesem Fall bittet die Familie um Mithilfe der Bevölkerung. Die Vermisste wohnt in Auwiesen. Sie ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelblondes Haar mit grauen Strähnen.

