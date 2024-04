Black Wings verlängern Vertrag von Eigengewächs um ein Jahr

Der seit Anfang April Neo-Nationalteam-Spieler hatte im Sommer des Vorjahres die Matura bestanden und seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Seitdem leistete der 19-Jährige seinen Präsenzdienst beim Bundesheer ab und trieb seine sportliche Entwicklung voran. Während seiner Zeit als Heeressportler absolvierte der Verteidiger 29 Spiele bei den Steel Wings Linz AG, in denen ihm acht Volltreffer und 17 Scorerpunkte in der Alps Hockey League gelangen. Anfang 2024 kehrte Söllinger in den Kader der Steinbach Black Wings zurück und bestritt insgesamt 18 Spiele in der ICE Hockey League (zwei Torvorlagen).

Die guten Leistungen in der abgelaufenen Saison brachten den Linzer ins Nationalteam: Im Herbst 2023 in der U20 (sogar als Assistant Captain) und im April 2024 schließlich sogar ins A-Team von Roger Bader. Nach sechs Einsätzen ging die Nationalteam-Reise für den 19-Jährigen nach dem Heimspiel gegen Tschechien in Linz nach drei Vorbereitungswochen zu Ende.

Patrick Söllinger mit Black-Wings-Präsident Peter Nader nach der Vertragsverlängerung Bild: BWL

“Er arbeitet vorbildlich und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Er ist ein Testimonial für alle jungen Spieler in dieser Organisation und lebt ihnen vor, was möglich ist, wenn man so viel in die eigene Entwicklung investiert. Ich bin überglücklich, dass wir es seit langem wieder geschafft haben einen Linzer Eigenbauspieler auf dieses Level zu bringen und hoffen weiter auf das Beste für ihn”, sagt Trainer Philipp Lukas über den 19-Jährigen.

"Möchte mir einen Fixplatz erkämpfen"

Patrick Söllinger: “Es ist viel passiert im letzten Jahr und am Schluss bin ich dafür belohnt worden und durfte wieder oben mit dabei sein. Mir bedeutet es extrem viel. Ich habe den ganzen Nachwuchs durchlaufen & es war immer mein größter Traum, hier zu spielen. Es freut mich sehr, dass ich ein weiteres Jahr verlängern durfte und mein zweites Profi-Jahr spielen darf. Ich möchte mich weiterentwickeln und mich langsam in der ersten Mannschaft etablieren und einen Fixplatz erkämpfen.”

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

Hören Sie Patrick Söllinger im Juli 2023 im Eisbrecher-Podcast:

Patrick Söllinger Verteidiger der Black Wings Alle Folgen Black-Wings-Verteidiger Patrick Söllinger über die Matura, den Grundwehrdienst, seinen sportlichen Aufstieg in den vergangenen beiden Jahren und seine Ambitionen in Linz.

Bereits am Donnerstag wird Söllinger wieder im Podcast zu Gast sein. Wenn Sie Fragen an ihn richten möchten, können Sie das bis Donnerstagmittag per E-Mail tun. Die fertige Episode hören Sie ab Donnerstagabend auf nachrichten.at/eisbrecher.

Markus Prinz

