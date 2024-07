Fahnenträgerin aus Filzmosers Projekt

"Ich bin so stolz", freute sich Sabrina Filzmoser mit ihr, denn die 25-Jährige stammt aus dem Judo-Hilfsprojekt der Welserin.

Shrestha musste als kleines Kind ins Gefängnis: Da mit ihrem Vater ihre einzige verwandte Aufsichtsperson verurteilt worden war, musste sie mit ihm mit. Ein darauf spezialisiertes Waisenprogramm nahm Shrestha dann in seine Obhut und brachte sie so zum Judo. "Das hat sich so bewährt, dass nach den Spielen eine neue Judo-Halle in Kathmandu eröffnet wird", verriet Filzmoser.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer