Inocon holt Auftrag in Australien und hakt Pleiten ab

Der Anlagenbauer Inocon IP trotzt der Baukrise: Die Firma aus Attnang-Puchheim hat sich einen Auftrag in Australien gesichert, der helfen soll, den Umsatz zu treiben. Für Mapei Pacific, Tochter des italienischen Herstellers bauchemischer Produkte wie Kleb- und Dichtstoffe, errichtet Inocon im Großraum Melbourne in Australien ein Trockenbaustoffwerk. Über Details informierten die Oberösterreicher am Freitag.