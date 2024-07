US-Amerikaner ist das fehlende Puzzle-Teil bei den Black Wings

Der 29-Jährige soll die Defensive der Linzer stabilisieren und vor allem in Überzahl und im Spielaufbau viel Zug zum Tor erzeugen. Scheid begann die abgelaufenen Saison mit dem HC Slovan Bratislava in der slowakischen Extraliga. Nach vier Vorlagen in 15 Spielen wechselte der Rechtsschütze zu den Nürnberg ICE Tigers. In 28 DEL-Spielen gelangen Scheid vier Volltreffer und acht Torvorlagen.

Pikant: Scheid kennt die Black Wings bereits aus dem Vorjahr: Beim 3:1-Testspiel-Sieg von Slovan Bratislava gegen die Black Wings am 11. August 2023 spielte Scheid im ersten Verteidigerpaar an der Seite des Ex-Linzers Matt Murphy.

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Greg Moro

Christoph Tialler

Lorenz Lindner

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Graham Knott

Andreas Kristler

Henrik Neubauer

Emilio Romig

Marcel Witting

Brodie Stuart

Stefan Gaffal

Ian Scheid

Abgänge:

Martin Stajnoch (Fehervar AV19)

Dennis Sticha

Marco Brucker (Karriereende)

Matt MacKenzie (Karriereende)

Zugänge:

Henrik Neubauer (Västerviks IK)

Marcel Witting (KAC)

Greg Moro (HC Kometa Brno)

Ian Scheid (Nürnberg)

