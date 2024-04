Patrick Söllinger: „Träumen tu ich schon“

Seit Montag sprühen die Funken in der Linz-AG-Eisarena, wo sich Österreichs Eishockey-Nationalteam im dritten Lehrgang auf die A-WM in Prag (ab 10. Mai) vorbereitet. Mit einem Schaulaufen hat das nichts zu tun, es geht ordentlich zur Sache. Jeder will bei der Mission Klassenerhalt an Bord sein, es ist ein erbitterter Fight ums Leiberl.