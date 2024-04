Teamchef Roger Bader: "Fühlen uns sehr sehr willkommen in Linz"

Herr Bader, das Nationalteam hat im Heimspiel am Samstag wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Würden Sie dieser Beobachtung zustimmen? Roger Bader: Ja, das war so. Es war in Budweis schon vieles sehr gut, das Resultat war da zu hoch. Wir haben dort schon vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben - nämlich ein aggressiveres Spiel in der eigenen Zone in der Defensive. Aber am Spiel am Samstag hat es noch einmal eine Steigerung gegeben. Und das erste und dritte Drittel in Linz waren