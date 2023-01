Von Trainingspartnern und Freieis-Flächen

Immer wieder kommt auch Niko Lahtinen von den Steelwings zu Berni trainieren. Er ist ein toller Trainingspartner, da er sich letztes Jahr eine ähnliche Verletzung zugezogen hat und wir uns gut über Trainingsmethoden und den Heilungsverlauf unterhalten können. Vor kurzem konnte er nach neun Monaten Pause endlich sein Comeback feiern, und das auch sehr erfolgreich.

Meine Freizeit verbrachte ich sehr viel an der frischen Luft und ich genoss den kurzen Wintereinbruch mit ein wenig Schnee.

Sichtlich erfreute sich auch Juna am Schnee. Bild: privat

Seit einigen Jahren gibt es am Stadtplatz in Leonding für ein paar Wochen eine Eisfläche, die gratis benutzt werden kann. Ich war mit ein paar Teamkollegen und unserem Trainer Phil Lukas bei der Eröffnung dabei. Es kamen mehrere Fans für Autogramme und Fotos vorbei und wir konnten gemeinsam einen Glühmost genießen.

Danach fand auch noch ein Schnuppertraining der Young Steelwings statt. Bobby Lukas und sein Trainerteam sind immer mit voller Begeisterung dabei und erwecken so bei einigen Kindern die Freude am Eishockey. Für die Zukunft des Vereins ist es ein sehr wichtiger Grundstein, so viele Kinder wie möglich für den coolsten Mannschaftssport der Welt zu begeistern. Zweimal pro Woche findet auch in der Linzer Eishalle so ein Training statt, bei dem Kinder im Alter von drei bis neun Jahren spielerisch Eislaufen und Eishockey spielen lernen.

Bei Interesse: https://youngsteelwings.at/hockeyschule/

Bild: privat

In der Meisterschaft geht es in die finale Phase und jeder Punkt ist enorm wichtig. Der Blick ist weiterhin auf eine Top 6 Platzierung gerichtet und gemeinsam mit Eurer Unterstützung wollen wir das auch erreichen. Wir freuen uns schon, Euch alle am Sonntag in der Halle zu sehen und gemeinsam drei Punkte zu holen.

Da nächste Woche meine Abschlussprüfung und einige andere Termine anstehen, werde ich mich erst in zwei Wochen wieder melden.

Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

