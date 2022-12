Der steinige Weg zurück

Hallo liebe Black Wings Fans, liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, dass ich euch auf meiner Reise zurück aufs Eis mitnehmen darf und stehe natürlich werde ich auch immer wieder auf eure Fragen eingehen. Sendet uns diese gerne per E-Mail an: presse@blackwings.at.

Zurück zum 1. November. Das Topspiel gegen Bozen steht um 17:30 in der Linz AG Eisarena an. Jeder weiß, dass gegen Bozen ein Kracher vorprogrammiert ist und dementsprechend hat auch die Halle gebebt. Gleich im ersten Drittel fiel mir ein Gegenspieler blöd aufs Knie und ich habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Nach ein paar Tests in der Kabine war sofort klar, dass der Abend für mich gelaufen war.

Der Zweikampf, in der Gerd Kragl einen Kreuzbandriss erlitten hat, wurde zufällig fotografisch festgehalten. Bild: BWL / Eisenbauer

Zwei Tage später stand eine MRT auf dem Plan, bei der ein Seiten- und Kreuzbandriss festgestellt wurde. Danach ging alles Schlag auf Schlag und ich lag ein paar Tage später das erste Mal unterm Messer. Alles ist optimal verlaufen und ich durfte das Krankenhaus nach insgesamt sechs Tagen wieder verlassen.

Am Tag nach der Entlassung starteten wir sofort mit der Reha. Das Ziel ist, dass das Knie frei von Schwellungen ist und die Beweglichkeit wieder hergestellt wird, damit ich mich der 2. OP unterziehen kann. Täglich standen Lymphdrainagen und Physiotherapie am Programm.

An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei unseren Therapeutinnen und Therapeuten bedanken, die sich immer viel Zeit für meine Behandlungen nehmen. Dank ihnen konnte ich schon nach zwei Wochen wieder mit leichtem Training starten.

Mittlerweile fühlt sich das Knie wieder sehr gut an und ich trainiere täglich, vor allem an der Stabilisierung des Knies durch die umliegenden Muskeln.

Leider gibt es auch immer wieder schlechtere Tage im Verlauf der Heilung. Zum Glück kann ich jeden Tag Zeit mit meinen Teamkollegen in der Kabine verbringen, die mich auch an nicht so guten Tagen immer wieder auffangen und aufmuntern.

Besonders nach einem sechs Punkte Wochenende ist die Laune gut in der Kabine, was alles noch leichter macht. Die Jungs sind super drauf und können hoffentlich den Schwung nach Italien mitnehmen. Es werden wieder zwei harte Tests, da einige Spieler fürs Nationalteam auflaufen dürfen und das Line-Up dadurch dünner wird. Nach dem letzten Heimspiel vor Weihnachten gegen Laibach steht eine kurze, aber wohlverdiente Pause an, ehe eine sehr intensive Ligaphase auf uns zukommt.

Ich wünsche euch allen noch eine besinnliche und stressfreie Adventzeit. Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

Gerd Kragl ist Eishockey-Profi bei den Steinbach Black Wings Linz und hat am 1. November 2022 in einem Zweikampf einen Kreuz- und Seitenbandriss erlitten. Dank einer Kooperation mit den Black Wings veröffentlichen wir ab sofort wöchentlich Blog-Beiträge, die seinen Weg zurück dokumentieren und Einblicke in das Kabinenleben geben werden.

