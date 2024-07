Von der Lehre bis zur Pension bei BMW in Steyr

BMW feiert am Standort 45-jähriges Bestehen. Als der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky am 21. Juni 1979 den Spatenstich zur Errichtung des BMW Group Werks Steyr in die Erde stieß, konnte niemand ahnen, dass sich hier 45 Jahre später das größte Motorenwerk der BMW-Gruppe befinden würde. Heute arbeiten 4800 Menschen in dem Motorenwerk.