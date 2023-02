One step closer…

Jetzt heißt es, mich wieder zu 100 Prozent auf meine Reha zu konzentrieren. Während meiner Ausbildung konnte ich auch einige Dinge lernen, die mir persönlich sehr weiterhelfen. Da ich jetzt weiß, wie der Körper genau funktioniert, fällt es mir noch leichter, die richtigen Trainingsreize zu setzten und das Optimum aus jeder Einheit herauszuholen.

Außerdem verließ ich letzte Woche nach meinem Kontrolltermin das Krankenhaus sehr positiv gestimmt. Der Heilungsprozess verläuft so wie er soll und wir können schön langsam die Belastungen steigern. Mittlerweile sind auch Schläger und Puck wieder Teil meines Trainings. Klingt banal, ist für mich aber ein Meilenstein. Es gibt mir das Gefühl, dem Eishockey wieder näher zu kommen.

Wer am Sonntag nicht in der Eishalle war, hat so einiges verpasst. Die Retro Night war ein wahres Spektakel und weckte Kindheitserinnerungen. Ich hatte die Chance, mich mit einigen Idolen meiner Kindheit auszutauschen und über die positive Entwicklung des Vereins in dieser Saison zu sprechen. Auch wenn das Spiel nicht so gut wie erhofft gestartet wurde, konnte die Mannschaft mit viel Herz und Teamgeist einen drei Tore Rückstand aufholen.

Bild: BWL

Solche Spiele verlangen körperlich und emotional einiges ab, deshalb kommt die Länderspielpause zu einem günstigen Zeitpunkt. Jetzt heißt es noch einmal Kraft tanken, die sonnigen Tage genießen und dann wieder voll angreifen. In den letzten 5 Spielen des Grunddurchgangs geht es, vor allem gegen die direkten Konkurrenten, um eine Top 6 Platzierung. Die vorzeitige Playoff-Fixierung ist natürlich unser Ziel und das wollen wir mit Eurer Unterstützung auch schaffen.

Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

Autor Gerd Kragl Gast-Blogger und Eishockey-Profi Gerd Kragl