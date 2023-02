Crunch Time

In den letzten vier Spielen kann jeder Punkt entscheidend sein, deshalb richtet sich der Fokus in diesen zwei Wochen zu 100% auf das Team. Die Niederlage in Wien und das Abrutschen auf den siebten Platz sind zwar auf den ersten Blick bitter, dennoch fehlt nur ein Punkt auf den fixen Einzug ins Viertelfinale.

Mittlerweile merkt man auch in der Kabine die Anspannung und von jedem Spieler wird alles dem Eishockey untergeordnet.

Da ich sehr viel Zeit in der Halle verbringe, kann ich mich sehr gut in die Situation meiner Kollegen versetzen und fühle mich, als ob ich selbst spielen würde. Beziehungsweise würde ich mir bei jedem Spiel gerne die Ausrüstung anziehen und meinem Team helfen. Dafür ist es leider noch viel zu früh und ich muss mich noch gedulden.

Während die Jungs um jeden Zentimeter am Eis kämpfen, geht für mich das übliche Rehaprogramm weiter. Ich bin fast täglich trainieren und mache nebenbei verschiedenste Arten von Therapien.

In letzter Zeit habe ich vor allem die Rotlichtlampe für mich entdeckt. Das warme, rote Licht regt in erster Linie die Durchblutung an. Das führt zur besseren Versorgung mit Nährstoffen und hilft gleichzeitig beim Abtransport von Schadstoffen, durch die die Schwellung entsteht.

Autor Gerd Kragl Gast-Blogger und Eishockey-Profi Gerd Kragl