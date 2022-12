Bitte warten - auf einen Operationstermin

Seit gestern bin ich wieder im Krankenhaus und heute war es so weit. Oder auch nicht. Leider wurde mein OP-Termin wegen einiger akuten Notfällen auf Donnerstag verschoben. Jetzt heißt es warten. Obwohl ich das Gelände nicht verlassen darf, konnte ich den Tag trotzdem sinnvoll nutzen. Ich investierte heute die meiste Zeit zum Lernen für meine Ausbildung als Health & Personal Trainer, da meine Abschlussprüfung bald ansteht. Hoffentlich klapp das mit meinem Termin morgen, denn hier drinnen vergeht die Zeit irgendwie extrem langsam.

Ich kann es kaum erwarten, das Krankenbett wieder zu verlassen und zuhause mit meiner Familie Weihnachten zu feiern.

In der letzten Woche hat sich einiges getan. Täglich standen wieder Trainingseinheiten mit Bernhard Schimpl von „SIM - Sport in Motion“ am Programm. Er besitzt die Kunst, jeden Athleten wieder in Topform zu bringen. Er betreut schon jahrelang Sportler, vor allem auch einige mit Knieverletzungen, und kann mir mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen. Danke Berni!

Aber nicht nur als Sportler, sondern auch als Therapeut konnte ich mich als nützlich erweisen. Die Jungs haben eine harte Woche hinter sich und dürfen sich ab und zu auch eine Massage gönnen. Durch meine täglichen Aufenthalte in unserem Medical Center hab ich mir schon einiges von unseren Masseurinnen abschauen können und darf mittlerweile auch therapieren. Mein erster Kunde ist kein Geringerer als unser Kapitän. Wenn ich mich am Eis schon nicht nützlich machen kann, muss ich eben anders glänzen.

Gerd Kragl behandelt seinen Mitspieler Brian Lebler Bild: BWL

Mit sechs Punkten aus den letzten drei Spielen können wir zufrieden in die kurze aber wohlverdiente Weihnachtspause gehen, ehe am 26. der Schlager gegen Salzburg eine sehr intensive Phase starten lässt. Vor allem in einer Zeit wie dieser, wo man oft mit müden Beinen am Eis steht, ist es für uns Spieler von enormem Vorteil, wenn Ihr uns lautstark nach vorne peitscht und uns Energie gebt. Also ab in die Halle und gemeinsam schon vor Silvester ein Feuerwerk in der Eishalle zünden.

Frohe Weihnachten und bleibt gesund,

Gerd

