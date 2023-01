Und täglich grüßt das Murmeltier…

Wie schon seit einigen Wochen, steht täglich das Training bei Berni an und es macht sich schön langsam bezahlt. Wir machen große Fortschritte und es motiviert mich, wenn ich diese sehe. Außerdem habe ich mit Raphael Wolf zurzeit einen Trainingspartner, mit dem jede Einheit sehr humorvoll gestaltet wird. Ein wichtiger Teil meiner Reha wird auch die richtige Ernährung sein. Über die Feiertage war das natürlich nicht so leicht, andererseits darf man sich zu bestimmten Anlässen auch mal was gönnen.