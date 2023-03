Noch eine Woche…

Bei der letzten Kontrolle habe ich das OK von den Ärzten bekommen, dass ich exakt drei Monate nach meiner zweiten Operation wieder meine Eislaufschuhe schnüren darf. Seit letzter Woche forcieren wir auch im Training bei Berni die eislaufspezifische Muskulatur. Zusätzlich zum Kraftaufbau bauen wir einige dynamische Übungen ein, um auch das Vertrauen in die Stabilität des Knies wieder zu gewinnen.

Mittlerweile war ich knapp 5 Monate nicht mehr am Eis und ich kann es kaum erwarten. Natürlich werde ich noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Fokus wird vor allem auf das kontrollierte Eislaufen liegen, ohne zu bremsen bzw. enge Kurven zu fahren. Jetzt darf ich noch nichts überstürzen, sondern konzentriere mich eher darauf, das Gefühl wieder zu bekommen.

Beim Heimspiel hatte ich wieder einmal die Ehre, gemeinsam mit Markus Valant das vierte Playoff-Duell zu kommentieren. An dieser Stelle möchte ich auch ein großes Lob an unser Video-Team aussprechen. Meiner Meinung nach wird hier sehr professionell gearbeitet und unseren Fans eine sehr hohe Qualität an Ton und Bildern angeboten. Falls ihr Vorschläge für Verbesserungen für den Stream habt, hat man dafür immer ein offenes Ohr.

Verbesserungen braucht es auf jeden Fall nach unserem Spiel am Dienstag. Nach einem sehr guten ersten Drittel und einigen ungenützten Chancen, schlichen sich in der Defensive ein paar kleine Fehler ein, die die Südtiroler eiskalt ausnützten. Diese gilt es jetzt zu analysieren und am Freitag zu vermeiden. Aber ich bin zuversichtlich, dass in Bozen wieder klappen wird.

Am Sonntag steht dann auf jeden Fall ein entscheidendes Spiel in unserer Halle an. Dafür brauchen wir Euch alle als Unterstützung auf den Rängen, um gemeinsam die Bozner niederringen zu können.

Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

