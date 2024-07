Ein kulinarischer Botschafter Mexikos in Gmunden

2012 verbrachte die junge Gmundnerin Valerie Hollstein ein Jahr in Mexiko und lernte dort den Geologiestudenten Patricio Suarez kennen. Der tat nichts lieber als Tacos zuzubereiten – gefüllte Mais-Tortillas, serviert mit einer scharfen Salsa. Heute betreibt die 28-Jährige mit großem Erfolg das italienische Restaurant Hacklpizza am Graben in Gmunden. Als auf der anderen Straßenseite vor einiger Zeit das ehemalige Geschäftslokal „Naschmarkt“ frei wurde, beschloss sie, dort