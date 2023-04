Lust auf Mee(h)r

Das mussten wir dieses Jahr nach einer eng umkämpften Serie gegen Bozen am eigenen Leib erfahren. Trotzdem können wir sehr positiv auf die Saison 22/23 zurückblicken und die Vorfreude für nächstes Jahr ist jetzt schon groß. Das Erreichen des Viertelfinales beziehungsweise der durchaus ansehnliche Grunddurchgang waren ein großer Schritt nach vorne. Durch attraktives Eishockey haben wir es auch geschafft, die Ränge wieder zu füllen und die Linzer Eishockeyfamilie wieder zu vereinen. Es ist für uns Spieler sehr schön zu sehen, dass alle wieder an einem Strang ziehen und nur so kann auch in den nächsten Jahren etwas weitergehen.

Wie jedes Jahr, hatte jeder Spieler bereits Abschlussgespräche mit dem ganzen Trainerteam, um die Saison Revue passieren zu lassen. Diese Gespräche sind in der Regel sehr konstruktiv und helfen dabei, Verbesserungen und Erwartungen für die nächste Saison anzusprechen. Besonders das diesjährige Team rund um Phil Lukas hat immer ein offenes Ohr und man kann gut auf einer Ebene reden.

Nach einem Ausflug mit der Mannschaft und einem gemeinsamen Abendessen mit dem ganzen Verein lassen wir die Saison ausklingen. Seit letzter Woche sind nach und nach die ersten Spieler nach Hause, beziehungsweise in den Urlaub gereist. Für andere geht es weiter zum Nationalteam, wo sie um die WM-Teilnahme kämpfen.

Jetzt, wo meine Teamkollegen in den wohlverdienten Urlaub gehen, geht es für mich wieder so richtig los. Nach einer drei-monatigen Schonfrist nach der zweiten Operation, hatte das Warten endlich ein Ende. Endlich kann ich wieder beschwerdefrei aufs Eis gehen und wieder das machen, was ich liebe - Eishockey spielen.

Ich glaube, wir haben auch ein schönes, großes Abschlussfest mit den Fans feiern können. Der VIP-Raum war knall gefüllt und wie immer mit viel guter Stimmung verbunden. Dank Euch konnten wir in dieser Saison wieder Eishockeyfeste feiern und die Eishalle wieder beleben.

Danke Linzaaa!

Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

Autor Gerd Kragl Gast-Blogger und Eishockey-Profi Gerd Kragl