Die richtige Balance finden…

Zurzeit komme ich aus dem Feiern irgendwie nicht mehr raus. Diese Woche hat meine Freundin Geburtstag gehabt und der wird natürlich zelebriert. Kathi ist eine wichtige Stütze in meinem Leben und ist vor allem in schwierigen Zeiten immer für mich da.

Danke für alles und nochmal alles Gute zum Geburtstag!

Die vierte Rehawoche ist angebrochen und schön langsam kann die Belastung Schritt für Schritt gesteigert werden. Durch die erhöhte Reizsetzung wird das verletzte Gewebe im Knie gestresst und der Körper muss darauf reagieren. Einerseits wird dadurch die Heilung beschleunigt, andererseits merkt man auch, dass die Schwellung immer wieder mehr wird. Jetzt heißt es, die richtige Balance zwischen Reiz und Erholung zu finden, um das Optimum herrausholen zu können.

Bild: privat

Gleichgewicht spielt auch in meinem Training gerade eine große Rolle. Zurzeit geht es hauptsächlich darum, zu lernen, alle meine Muskeln rund um das Knie wieder anzusteuern. Das erreichen wir mit eigentlich einfachen Übungen auf wackligen Untergründen und, wie schon im letzten Beitrag angesprochen, mit vielen Wiederholungen.

Die Mannschaft hat nach dem intensiven Match in Villach zwei Tage frei bekommen und nimmt am Freitag wieder das Training für das Spiel in Feldkirch am Sonntag auf. Weil wir durch den Spielplan eine kurze Verschnaufpause bekommen, nutzen wir die Zeit für eine Autogrammstunde in Leonding. Gemeinsam mit ein paar Jungs werde ich am Freitag den 20. Jänner von 14 – 15 Uhr am Stadtplatz sein. Wir freuen uns sehr über euren Besuch, um ein wenig zu quatschen und stehen natürlich für alle Fotowünsche bereit.

Außerdem freue ich mich, wenn ihr Fragen habt, die ihr schon immer über mich oder die Black Wings wissen wolltet. Schickt uns gerne eine Mail an presse@blackwings.at und ich beantworte sie gerne in meinem nächsten Blog.

Bleibt gesund und bis bald,

Gerd

