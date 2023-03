Verlieren verboten

Nach einem extrem starken ersten Drittel am Dienstag gegen die Grazer, machte uns wieder einmal das zweite Drittel einen Strich durch die Rechnung. Kleine Fehler entscheiden Spiele und vor allem in den Playoffs muss man diese minimieren.

Aber den Kopf in den Sand zu stecken, bringt jetzt nichts. Am Freitag müssen wir wieder mit der gleichen Energie in die Partie starten und unser Spiel über 60+ Minuten durchziehen. Wenn uns das gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir am Sonntag noch ein Spiel in der LinzAG Eisarena sehen werden.

Am Dienstag hat man wieder einmal gesehen, wie vereint die Linzer Eishockeyfamilie wieder ist. Es wird voller Leidenschaft und Energie angefeuert, egal wie das Spiel verläuft. Auch die zahlreichen Fans, die uns in Graz unterstützen werden zeigen, dass wieder alle an einem Strang ziehen.

Bild: privat

Am Freitag war ich beim Eröffnungsspiel des LASK auf der Gugl und ich war echt überwältigt. So ein hochmodernes Stadion mitten in Linz finde ich sehr beeindruckend, was ich von dem Spiel gegen Lustenau nicht so behaupten konnte.

Sonst tut sich bei mir zurzeit nicht sehr viel. Neben dem täglichen Training und den Therapien verbringe ich viel Zeit mit meinen Hunden an der frischen Luft. Wenn es einmal nicht so schön ist wie in den letzten Tagen, genießen Fido und Juna den Nachmittag nach dem Spaziergang mit einem Wellnessprogamm inklusive Duschen und Bademantel (siehe Bild ganz oben).

Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

Autor Gerd Kragl Gast-Blogger und Eishockey-Profi Gerd Kragl