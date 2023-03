It’s play-off time!

Mit zwei sehr starken Leistungen im zweiten und dritten Spiel gegen Graz haben wir bewiesen, dass wir ins Viertelfinale gehören.

Dass Bozen uns picken würden, war meiner Meinung nach klar und wir werden uns dieser Aufgabe mit 100% Einsatz stellen. Es wird uns ein sehr kompaktes Team mit 4 sehr guten Linien gegenüber stehen. Sie haben quer durch das Line-up Spieler mit Scoringqualitäten, die auch defensiv sehr routiniert ans Werk gehen können. Außerdem spielen sie sehr hart und blocken viele Schüsse. Wichtig wird für uns sein, dass wir viele Scheiben und Spieler zum Tor bekommen und so Unruhe in ihre Defensive bringen. In den letzten beiden Spielen gegen Graz ist uns das schon sehr gut gelungen und jetzt müssen wir noch einen Zahn zulegen.

Natürlich wird das ein harter Brocken, aber in den Playoffs ist alles möglich. Das hat man auch am Dienstag in der ersten Begegnung gesehen.

Im ersten Drittel gingen wir ein wenig verhalten an die Sache, jedoch kann man mit einem 1:0 Rückstand nach dem ersten Drittel in Bozen gut leben. Danach tauten wir richtig auf und lieferten uns einen offenen Schlagabtausch.

Neben dem Mitfiebern mit unserer Mannschaft, halte ich weiterhin an meinem Rehaplan fest. Die täglichen Trainingseinheiten und Therapien sind schon zur Routine geworden. Mittlerweile sehne ich mich schon nach dem Frühling, da ich den Ergometer schön langsam nicht mehr sehen kann. Ich kann es kaum erwarten, bei angenehmen Temperaturen wieder Radausfahrten zu machen und quer durchs Mühlviertel zu strampeln.

Wir haben gesehen, dass wir die Südtiroler schlagen können und das wollen wir am Freitag mit dem Rückenwind unserer Fans auch schaffen. Ich freue mich schon wieder auf eine prall gefüllte Halle und die spezielle Stimmung in der fünften Jahreszeit.

Also ab in die LinzAG Arena und gemeinsam wieder Playoff-Hockey genießen.

Abschließend möchte ich noch Daniel Oberkofler und Kevin Moderer zu ihren großartigen Karrieren gratulieren. Sie waren tolle Teamkollegen und stets gute Sportsmänner.

Bis bald und bleibt gesund,

Gerd

