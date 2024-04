Goldener Pokal statt "Salatschüssel": Linzer U20 feierte den Meistertitel

Drei Wochen nach dem verlorenen Entscheidungsspiel der internationalen U20-Meisterschaft gab es für die Eishockey-Junioren in Linz wieder einen Grund zur Freude: Im Rahmen einer Meisterfeier wurde am Montagabend der U20-Mannschaft die Trophäe für den Staatsmeistertitel überreicht.

Dass es ein goldener Pokal geworden ist, ist auch dem oberösterreichischen Landesverband zu verdanken. Denn der ursprünglich eingeplante Pokal, eine silberne "Salatschüssel", habe die Bedeutung des Staatsmeistertitels zu wenig repräsentiert. Deshalb intervenierte der OÖEHV beim Bundesverband, den Pokal durch eine goldene Variante zu ersetzen. Der ÖEHV willigte ein.

Vor den Augen von Black-Wings-Kapitän Brian Lebler, -Trainer Philipp Lukas und -Präsident Peter Nader sowie vielen weiteren Funktionären und Gönnern des Linzer Eishockeysports wurden Medaillen an die Gewinner übergeben, ehe Landesverbands-Präsident Christian Ladberg den Pokal überreichte.



Ladberg betonte in seiner Ansprache, wie stolz er auf den Eishockey-Nachwuchs sei. "Wir haben unser Projekt, die Eishockeyakademie Oberösterreich, 2020 ins Leben gerufen. Zu einer Zeit, in der wir alle lernen mussten, mit Einschränkungen zu leben. Man könnte meinen, dass es nicht der idealste Zeitpunkt war. Rückblickend macht uns das jetzt aber noch ein bisserl stolzer. Erfolge wie dieser sind das, wofür wir dieses Projekt gestartet haben", sagte der Landeschef. Ein Lob gab es für die Zusammenarbeit mit der Black-Wings-Organisation und allen anderen Vereinen im Land, die ihre Jugendlichen in die Akademie entsenden und damit Teilhaber des Erfolgs seien.

U20-Cheftrainer John Bierchen, der in einer kurzen Ansprache von einer "ganz besonderen Gruppe von Spielern" sprach, entging zunächst einer Bierdusche. Der US-Amerikaner mit luxemburgischen Wurzeln trinkt - in völliger Dissonanz zu seinem Nachnamen - kein Bier. Weil er seiner Mannschaft etwas später die Bitte für ein vermeintliches Selfie mit dem Pokal nicht abschlagen konnte, erwischten ihn seine Spieler letztlich aber doch.

