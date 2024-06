Black Wings wurden auf der Verteidigersuche fündig

Greg Moro ist ein Linzer. Der gestandene Verteidiger, der zuletzt in Finnland und Tschechien engagiert war, soll zusätzliche körperliche Präsenz mit dem Fokus auf Defensivarbeit in die Abwehr der Linzer bringen. Damit ist der 28-Jährige der Ersatzmann für Martin Stajnoch. Ein weiterer Rechtsschütze fehlt der Verteidigung noch. Die Suche läuft also weiter.

Moro galt vor allem aufgrund seiner körperlichen Vorzüge (1,93 Meter groß, 93 Kilogramm schwer) und der Erfahrung in defensivorientierten Ligen als Wunschkandidat von Philipp Lukas. Der ehemalige NCAA (College) Champion fand über die finnischen Teams SaiPa und Illves den Weg zu Kometa Brno in die tschechische Extraliga.

Videobotschaft von Greg Moro:

Philipp Lukas über die Verpflichtung von Moro:

Über Greg Moro

Vor seinem ersten Wechsel nach Europa durchlief der in Edmonton geborene Kanadier die Saskatchewan Junior Hockey League und stand in dieser drei Jahre für die Humboldt Broncos auf dem Eis. Im Anschluss absolvierte der mittlerweile 28-Jährige seine Ausbildung an der Clarkson University im renommierten US-Collegeprogramm der NCAA. 2018/19 gelangen ihm dabei fünf Tore und 15 Vorlagen und er hatte so gewichtigen Anteil am Titelgewinn seiner Bildungseinrichtung. Nach seinem Abschluss bekam Moro die Chance, sich in der AHL zu beweisen und pendelte zwei Spielzeiten lang zwischen den Stockton Heat und den Kansas City Mavericks in der ECHL. Insgesamt 21 Spiele (2 Tore / 7 Vorlagen) in der zweithöchsten und 44 Spiele (6 Tore / 9 Vorlagen) in der dritthöchsten Spielklasse Nordamerikas durfte der Verteidiger dabei sammeln. Neben seiner Erfahrung auf dem Eis bringt Moro auch spannende Eindrücke außerhalb davon mit. So gehörte der Neo-Linzer über mehrere Jahre auch dem Ball Hockey Nationalteam an und gewann 2022 mit Kanada in seinem Heimatland die Weltmeisterschaft.

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Greg Moro

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Graham Knott

Andreas Kristler

Henrik Neubauer

Emilio Romig

Marcel Witting

Brodie Stuart

Abgänge:

Martin Stajnoch (Fehervar AV19)

Dennis Sticha

Marco Brucker (Karriereende)

Matt MacKenzie (Karriereende)

Zugänge:

Henrik Neubauer (Västerviks IK)

Marcel Witting (KAC)

Greg Moro (HC Kometa Brno)

