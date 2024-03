Im Penaltyschießen: Linzer U20 musste sich Ujpest im Entscheidungsspiel knapp beugen

Sport kann so bitter sein. Da, wo die jungen Linzer in den Finalspielen 1 und 2 die Oberhand behalten hatten, lieferte man dem ungarischen Kontrahenten (nach zwei Niederlagen vor eigenem Publikum) einen harten Kampf und war ebenbürtig. Es hätte zur Dramaturgie der Linzer Playoffs gepasst, wenn man dieses Spiel für sich entschieden hätte, nachdem man Halbfinale auch gegen Salzburg im Entscheidungsspiel auswärts die Oberhand behalten hatte. Doch nicht alle Geschichten haben ein Happy End.

Während sich im Nebel von Bengalischen Feuern eine Violett-Blaue Jubeltraube der Ungarn gebildet hat, lehnten die Linzer ungläubig an der Bande der Spielerbank. Erst das Penalty-Shootout gab nach einem 3:3 während der regulären Spielzeit den Ausschlag für die Hausherren. Barnabas Loczl brachte die Ungarn in der 12. Minute in Front, Luca Wimmer hatte noch im ersten Abschnitt die passende Antwort parat (20./pp). Nach einem weiteren Powerplay-Treffer des Verteidigers (35./pp) glich Ferenc Laskawy (40./pp) aus.

Nach dem neuerlichen ungarischen Führungstreffer durch Marton Nadasy (49./pp) glich Ben Grasser die Partie zugunsten der Oberösterreicher aus (57.). Eine Overtime half bei der Entscheidungsfindung nicht, im Penalty-Shootout traf Peter Simon als einziger Schütze in die Maschen.

Die Linzer müssen eine der (sportlich) schlimmstmöglichen Erfahrungen machen, haben sich für ihren Playoff-Run aber Respekt verdient. Ob sie es bereits realisiert haben, oder nicht - sie haben Werbung für den Linzer Eishockeynachwuchs gemacht. Respekt!

Markus Prinz

