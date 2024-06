Black Wings holten dreifachen österreichischen Meister vom KAC

Marcel Witting hat in Linz unterschrieben

Der gebürtige Tiroler hat insgesamt bereits 249 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse absolviert und ist mit dem KAC 2012/13, 2020(EM Europa/19 und 2021. Witting unterzeichnet in Linz ein Arbeitspapaier für die kommende Saison.

Witting erlebte zuletzt in Klagenfurt sein an Toren erfolgreichstes Jahr in der ICE Hockey League. Der 28-Jährige traf fünfmal und lieferte weitere sechs Vorlagen. Linz ist für Witting die erst zweite ICE-Station. Neuzugang Neubauer und Witting sollen die Abgänge von Marco Brucker und Dennis Sticha abfangen.

Marcel Witting über den Transfer von Klagenfurt nach Linz:

Philipp Lukas über die Verpflichtung von Marcel Witting:

Abseits der schon verkündeten Transferentscheidungen soll auch der Vertrag mit einem kanadischen Verteidiger, einem Rechtsschützen, bereits unterzeichnet sein. Er dürfte aus der tschechischen Extraliga nach Linz kommen.

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Graham Knott

Andreas Kristler

Henrik Neubauer

Emilio Romig

Marcel Witting

Abgänge:

Martin Stajnoch (Fehervar AV19)

Dennis Sticha

Marco Brucker (Karriereende)

Matt MacKenzie (Karriereende)

Zugänge:

Henrik Neubauer (Västerviks IK)

Marcel Witting (KAC)

