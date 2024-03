1:3 - Linzer U20 vergab beide Matchpucks und muss auswärts in ein Entscheidungsspiel

Was macht eine verpasste Chance auf den Titel mit einer jungen Mannschaft? Das war die Frage, die sich am Freitag mehrere hundert Fans in der Linz-AG.Eisarena stellten. Die U20 der Eishockeyakademie Oberösterreich ist einen Sieg vom Titel entfernt, der erste Versuch gestern scheiterte 0:3.

Lesen Sie mehr: U20 verspielte ersten Matchpuck

Wie am Tag davor gingen die Gäste aus der ungarischen Hauptstadt mit 2:0 in Führung. Barnabas Loczl traf im ersten Abschnitt (15.) zum 1:0 für Ujpest. Peter Simon erhöhte (26.) dann auf 2:0. Befürchtungen, es werde wie am Tag davor, erfüllten sich aber nicht. Denn Dominik Stöttner traf keine zwei Minuten später (27.) zum 1:2-Anschlusstreffer.

Alles angerichtet für ein hochinteressantes Schlussdrittel also. Die Linzer, die schon im zweiten Abschnitt mehr Schüsse als der Gegner verzeichneten, drückten die Ungarn phasenweise ins eigene Drittel. Der Torerfolg wollte aber nicht gelingen. Und so war es - wie tags davor - ein Empty-Net-Treffer durch Kristof Polonyi (59.), der die Partie zugunsten der Gäste entschied.

Es gibt noch eine Chance auf den U20-Titel für die Eishockeyakademie Oberösterreich: Am Sonntag um 18 Uhr - allerdings auswärts im Budapester Stadtteil Ujpest. Aller guter Dinge sind drei. Vielleicht auch für die Eishockey-Junioren.

Michael Wolfinger Rollstuhlfahrer und Fan der Black Wings Alle Folgen Michael Wolfinger ist Black-Wings-Fan der ersten (Bundesliga-)Stunde - und Symbol gelebter Inklusion bei den Linzern. Gemeinsam mit seinem Vater Wolfgang war er im Eisbrecher-Podcast zu Gast.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

