0:3 - Linzer U20 verspielte ersten Matchpuck auf den Titel

Die Partie startete denkbar schlecht für die jungen Linzer - bereits in der sechsten Spielminute musste man das 0:1 durch Marton Nadasy hinnehmen, obwohl man davor selbst zwei gute Einschussmöglichkeiten vorfand, die Scheibe aber nicht an Goalie Krisztian Erdei vorbei brachte. Es kam aber noch schlimmer: Fast genau zehn Minuten nach dem ersten Gegentreffer jubelte Ujpest erneut. Nadasy hatte Barnabas Loczl bedient, der in Überzahl zum 2:0 traf.

Im Mittelabschnitt starteten die Linzer einen Sturmlauf, der Treffer wollte aber nicht gelingen. Weder in Überzahl, noch im 5-gegen-5 - das Tor von Erdei war wie verriegelt. Phasenweise wirkten die jungen Hausherren etwas zu verspielt, phasenweise war es schlicht und ergreifend bärenstark verteidigt von den Ungarn. Und das, obwohl rund 600 Zuschauer auf den Tribünen der Linz-AG-Eisarena Platz genommen haben. Die Stimmung war prächtig und eines Junioren-Finalspiels würdig.

Im Schlussdrittel änderte sich am Bild des Spiels wenig - Linz engagiert, aber glücklos. Als das Shutout für Krisztian Erdei immer näher rückte, erlöste Ferenc Laskawy die Gäste mit dem 3:0 per Emtpy-Netter (60.). Das nächste Spiel steigt morgen Nachmittag um 16.15 Uhr. Mit einem Sieg würden sich die Linzer zum U20-Champion krönen. Bei einer Niederlage ginge es in ein alles entscheidendes Spiel 5 in Budapest.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

