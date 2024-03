Kapitän Brian Lebler bleibt bei den Black Wings zwei weitere Jahre an Bord

Autogramme schreiben und für Fotos mit Anhängern posieren - das war die Hauptaufgabe der Cracks der Steinbach Black Wings am Freitagabend. Wären in den vergangenen zwei Wochen einige Dinge anders passiert, wäre zu diesem Zeitpunkt Spiel 7 in Salzburg auf dem Programm gestanden.

Die Autogramm- und Selfiejäger - etwa 700 Anhänger sind der Einladung der Black Wings in die VIP-Räumlichkeiten gefolgt - zeigten sich mit der Ausbeute zufrieden. Nur der Platz von Sean Collins, der bereits am Donnerstag zu seiner hochschwangeren Frau in die USA gereist ist, blieb leer. Collins, dessen Vertrag sich durch eine Klausel automatisch um ein Jahr verlängert hat, darf sich mit Fans und Spielern über eine Vertragsverlängerung freuen: Kapitän Brian Lebler wird für zwei weitere Jahre in Linz bleiben und seine Saisonen 13 und 14 im Dress der Black Wings bestreiten, wie während der Veranstaltung bekannt gemacht wurde.

