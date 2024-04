Linzerin Hanna Obermayr für Heim-WM ins Nationalteam einberufen

Hanna Obermayr, Tochter von Ex-Black-Wings-Crack Norbert Obermayr hat die aktuelle Saison in Übersee am Stanstead College Varsity in Kanada verbracht. Dabei gelangen ihr im JWHL-Team in 21 Spielen elf Scorerpunkte. Das hat sie im Sommer des Vorjahres im Eisbrecher-Podcast so auch angekündigt.

Nun ist die 19-Jährige wieder für das Nationalteam einberufen. Acht Einsätze für das A-Nationalteam stehen bisher in der Vita der Rechtsschützin. Oberstes Ziel ist es für das Team von Alexander Bröms, mit dem Heimvorteil den Aufstieg in die Top-Division zu schaffen.

Hanna Obermayr Eishockey-Nationalteamspielerin Alle Folgen In Episode 52 gibt die derzeit verletzte Frauen-Eishockey-Teamspielerin Hanna Obermayr aus Linz einen Einblick in das Damen-Eishockey, das ÖEHV-Nationalteam und einen Ausblick auf ihre persönliche Zukunft, die sie ins Ausland ...

Eishockey-WM in Klagenfurt

Zwischen 21. und 27. April ist Klagenfurt der Schauplatz der Frauen-Eishockey-WM. Ungarn, Frankreich, Norwegen, Niederlande und Südkorea spielen gegen das ÖEHV-Team um den Aufstieg in die Top-Division. Es ist nach 2009 und 2017 die dritte WM auf österreichischem Boden.

Norwegen vs. Österreich - So., 21. April 2024, 18:30 Uhr

Österreich vs. Südkorea - Mo., 22. April 2024, 19:30 Uhr

Frankreich vs. Österreich - Mi., 24. April 2024, 19:30 Uhr

Österreich vs. Ungarn - Fr., 26. April 2024, 20:25 Uhr

Österreich vs. Niederlande - Sa., 27. April 2024, 20:25 Uhr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.